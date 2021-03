14-aastasest Eesti ujumistalendist sai nädalavahetusel noorim olümpianormi täitja

Medaliomanikke ei kartnud

«Nendeks võistlusteks me otsest valmistust ei teinud. Eks väikeseid probleeme on olnud treeningutega ja seetõttu oli viimane nädal enne võistlusi tavapärasest kergem. Tulemustega jääme kindlasti rahule. Väga hea on näha, et Eneli kuulab täpselt juhiseid ja suudab väga õiged taktikalised muudatused teha finaalideks. Tase oli äärmiselt kõva,» rääkis Hein.