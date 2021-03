VIDEOD JA FOTOD ⟩ Eesti tulevikulootus treenis kaks nädalat koos tennisemaailma tipptegijaga

Aprillis 22. sünnipäeva tähistav Šapovalovi vanemad on küll venelased, ent ta omab Kanada kodakondsust. Vaatama noorele eale püsib andekas tennisist esikümne piirimail. Tema auhinnakapis on üks ATP-turniiri võit, mullu jõudis ta US Openi suurel slämmil veerandfinaali.