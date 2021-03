Areen on sportlaste sõnul suurepärane ja rada kiire. Vaid stardipauku pidi liialt kaua ootama, tõdesid mõned välejalad. Iga sportlane sai soovi korral oma ala läbi teha, mõni keskendus aga rohkem vaimsele valmisolekule ja skautis konkurente. Kes on rohkem ärevil, kes vähem, mõni viskab nalja, mõni on tõsine.