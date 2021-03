Neuville saatis kaardilugeja kooli

Neuville ja Wydaeghe on pärit Belgia erinevatest otstest. Wydaeghe kasvas üles Flandrias, kus räägitakse flaami keelt. Neuville on pärit aga Valloonia piirkonnast, kus räägitakse prantsuse ja saksa keelt. Rallisõitja ise sõidab prantsuskeelse legendi järgi.

Eelmisel nädalavahetusel sõidetud Lapimaa MM-ralli järel tunnistas Neuville, et tal on kaardilugejaga väike keelebarjäär. Nimelt räägib Wydaeghe prantsuse keelt aktsendiga ning Neuville ei suuda autos kõike öeldut kinni püüda.

«Autos toimuv kommunikatsioon on varasemast erinev. Kiivrisse ühendatud süsteem oli seadistatud minu eelmise kaardilugeja [Nicolas Gilsoul] järgi. Mul tekkis vahepeal probleeme Martijni mõistmisega, näiteks kas ta ütles 50 või 70. See pani mind kohati kõhklema,» rääkis Neuville pärast Lapimaa võistlus.

Suures plaanis on meeste koostöö sujunud hästi. Neuville’ile avaldab muljet, kui rahulikuks Wydaeghe suudab jääda. «Ta on kogu aeg väga vaikne, mis loob rahuliku õhkkonna. Ta teab, et istub hea sõitja kõrval ning on seetõttu motiveeritud. Ka tema annab mulle lisajõudu veelgi rohkem pingutada.»