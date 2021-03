President Kaljulaid tegi Žalgirise korvpalliklubile komplimendi

Seitse mängu enne põhiturniiri lõppu on Žalgirisel võimalused Euroliiga play-off'i pääseda säilinud. Praegu on nad 15 võidu ja 12 kaotusega üheksandal kohal. Seitsmendal ja kaheksandal kohal on Madridi Real ja Istanbuli Fenerbahce, kelle on 16 võitu ja 11 kaotust.