OTSEBLOGI ⟩ Lillemets hoiab enne viimast ala neljandat kohta, Pedriks piirdus poolfinaaliga

Meeste 60 meetri poolfinaalis oli võistlustules eestlane Keiso Pedriks, kes jooksis lõpuks 24 mehe konkurentsis 23. aja (7,93). Tema seljataha jäi bulgaarlane Stanislav Stankov (7,94). Viimasena tagas edasipääsu itaallane Brice Frank Koua, kes jooksis isikliku rekordi ja sai kirja aja 7,70. See tähendab, et finaali pääsemiseks oleks Pedriks pidanud tegema korraliku rekordiparanduse, sest tema isiklik tippmark on 7,76.