Nõu on ka varasemalt end võistlustel nii tühjaks pingutanud, et kosumiseks on aega läinud. Kui võtta arvesse ajavahet USAga (Nõu tuli Poola Nebraska ülikooli juurest-M.G.) ning 30-tunnist lendu, siis võib aimata, kui raskelt tänane jooks kulges. Nõu jõudis Poola üleeile öösel.