Tallinna ja Põlva Serviti duell lükkub koroona tõttu edasi

Tallinn hoiab Eesti meistriliigas hetkel 17 punktiga kolmandat kohta, ent on kahe silma võrra eespool asuvast Viljandi HC-st pidanud kaks kohtumist vähem. Põlva Serviti juhib täisedu ehk 32 punktiga. Tallinn ja Serviti on põhiturniiril kohtunud kolm korda ja kõigis mängudes on seni peale jäänud põlvalased.