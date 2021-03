Surmav viirus on Valencias nõudnud juba kuus ohvrit

Korraldajad on otsustanud võistlused katkestada ja sealviibivad hobused on jäetud kohustuslikku karantiini. Mõned hobused jõudsid enne puhangu avastamist siiski Hispaanist koju sõita, kuid nendelgi puhkudel on hiljem loomaarstide poolt fikseeritud herpesejuhud, mis on saanud alguse Valencia Tourilt.