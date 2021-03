Ken Torn enne ajaloolist rallit: kahjuks on sula jätnud katsetele oma jälje

Reedel õnnestus meie meestel teha katsetega ka tutvust ning võib öelda, et rallimehi ootab ees tõeline kadalipp.

«Recce on tehtud ja nagu ikka nõuavad teed Soomes väga suurt austust. Kahjuks on vahepealne sula ka siin oma jälje jätnud ja arvata võib, et kruusa tuleb välja omajagu. Ühel katsel oligi juba hetkel enamus puhas kruus. Tõenäoliselt tuleb rehvidega väga hea peremehelikult ümber käia,» võttis Torn eesootava ühismeedias kokku.