MMi suurim üllatus? Bolšunov kutsus Klæbo pulma

Viimati olid mehed omavahel vastamisi meeste teatesõidus. Bolšunov tegi oma vahetuses algfaasis kõva tööd ja püüdis Klæbo kinni, ent norralane pani lõpusheitluses oma paremuse maksma.

Võistluste järel küsis Matš TV Bolšunovilt, kas kaotus Klæbole oli tema jaoks solvav. «Selge see, et tahan teda alati võita, kuid iga kord see ei õnnestu. Siinkohal ei mõtle ma ainult Klæbot, vaid tahan ära teha kõigile norralastele. Seekord oli meil võimalus, kuid vahetuse teises faasis suusk ei töötanud,» lausus Bolšunov muigega.

Kuna Bolšunovi pole alati just lihtne mikrofoni ette saada – 15 km vabatehnikasõidu järel ta ühtegi kommentaari ei andnud – kasutas Venemaa ajakirjanik võimalust ja uuris Bolšunovi pulmade kohta. Nimelt avaldas tema elukaaslane Anna Žerebjatjeva ühes intervjuus, et varsti on oodata suurt pidu.

Matš TV reporter küsiski, millal suusataja abieluranda sõuab. «Varsti. Muide, saatsin kutse ka Johannesele. Võite temalt küsida, kus ja millal,» vastas Bolšunov taas naerulsui.