Johaug jõudis MM-tiitlite arvestuses Välbega ühele pulgale, venelanna: see on jaburus meid võrrelda

«See on täiesti jabur statistika! Ma ei saa aru, miks inimestel sellist asja üldse vaja on,» tõdes Välbe. «Hetkel sõidetakse palju rohkem distantse. Therese küll kõikidel ei osale, kuid endiselt pole me võrdses seisus. Minu arust pole tarvis midagi võrrelda.»

Inimestele ikka meeldib vaadata, kes on rohkem võitnud ning keda pidada läbi aegade edukaimaks sportlaseks erinevatel aladel. Välbel on ka sellele oma vastus anda. «Minu arvates on kõikidel enda lugu kirjutada. Mina kirjutasin enda oma, Marit Björgen kirjutas enda oma, Theresa kirjutab enda oma ja enne meid tegid seda nii Galina Kulakova, Raissa Smetanina, Larisa Lažutina. Kõikidel on enda medalid ja neid ei pea võrdlema.»