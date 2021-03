PM Poolas ⟩ Nazarov suurest finaalist: oli uutmoodi kogemus ja olen tugevam tänu sellele

«Päris hea stardi sain, aga võib-olla natuke hüppasin püsti ja hakkasin liiga vara nii-öelda päriselt jooksma, võib-olla oleks pidanud pikemalt tegema sissejooksu, aga eks seda õpib. Täna olid küllaltki stabiilsed jooksud ja ma olen rahul. Ainuke asi, mis tehnikat mõjutas oli see, et see oli kolmas jooks juba täna. Sellist kogemust mul ei ole varem olnud. Muidu on üks kerge jooks ja üks finaal, täna oli uutmoodi kogemus ja olen tugevam tänu sellele. Tehniliselt ei olnud võib-olla nii palju plahvatust enam, võib-olla poolfinaalis sain kõik välja,» analüüsis kergejõustiklane oma etteastet.

Finaali aja osas sõnas sportlane järgmist: «See oli parem, kui mul eelmisel aastal parim jooks oli, nii et ei saa kobiseda. Taani poiss jäi tahapoole, nii et finaalis viimaseks ei jäänud ja seda probleemi ei ole õnneks.»

«Mul on hea meel, et see võistlus korraldati ja mul oli võimalus siia esindama tulla Eestit, kõik see on super.»