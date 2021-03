Lillemets võttis esmalt avapäeva kokku ühe sõnaga: «Raske.» Ta lisas, et ei suutnud kuidagi leida head minekut. «Väga raskelt tuleb, ei ole sellist särtsakust. Kui paar päeva tagasi siin trenni tegin, siis tundus, et wow, äge ja mõnus on võistelda. Aga hommikul, kui tulime areenile, ilma publiku ja muusikata, väga raske on võistelda nii. Fookus on paigast ära, millegipärast ongi keeruline võistelda. Hommikul oli selline tunne nagu keha ei olnud valmis ja ei saanud ilusti soojaks. Polnud päris see tunne, mis oleks võinud olla,» kirjeldas Lillemets.