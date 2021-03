WRC-sarja ebaõnnesõdur lõi letti trumpässa

2016. aastal Argentina ralli võitnud Paddon tunnistas Autospordile, et tagasilöökidest hoolimata pole ta veel alla andnud. Ta plaanib MM-karussellile naasta ning seda kas WRC või WRC2 klassis.

«Kui aus olla, siis meeldiks mulle väga tagasi WRC-sarja tulla, annaksin selle nimel kõik. Kuid olen siiski ka realistlik. Oleme pealtvaatajad olnud nüüd mõnda aega ja selle aja jooksul on esile kerkinud mitu noort sõitjat. Läbirääkimised võistkondadega on mõnevõrra seiskunud. Hooaja algus on tiimidele alati kõige kiirem aeg. Umbes poole hooaja peal hakkavad nad järgmisest aastast mõtlema,» ütles Paddon Autospordile.