Liverpool ei ole valmis Premier League’i ohverdama

Liverpool hoiab Inglismaa kõrgliigas kuuendat kohta, jäädes viimasest Meistrite liigasse viivast ehk neljandast kohast maha nelja punktiga. Liverpooli praegust vormi arvestades on raske ette kujutada, kuidas peaks valitsev meister esinelikusse pääsema.

Samas on Liverpooli seis soodne Meistrite liigas, mille kaheksandikfinaali avakohtumises teeniti Leipzigi üle 2:0 võit. Jalgpallimaailm on näinud ennegi hooaegu, kus koduliigas hädas olev meeskond teeb Meistrite liigas ilma.

Liverpooli kesist liigaseisu silmas pidades olekski Kloppil variant panustada kaardid eurohooajale. Sakslane ei kavatse seda aga teha, sest Liverpool on selleks liiga suur klubi. «Me ei ole Meistrite liigas järgmisesse ringigi jõudnud, seega ei saa ma tiitlivõidust rääkida. Peame esmalt mitu rasket ringi läbima,» ütles Klopp.

«Ilmselgelt ma pole nii kaugele mõelnud. Nädala jooksul on meil kolm mängu, seda niivõrd hilises hooaja faasis. Eks näis, kelle pühapäeval (Fulhami vastu) mängu paneme. Seejärel saame mõelda, kes mängib kolmapäeval (Meistrite liiga korduskohtumist). Aga sellest ei saa rääkida, et me oleksime Inglismaa meistrivõistlustel alla andnud, seda ei juhtu mitte kunagi,» rõhutas ta.