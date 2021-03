OTSEBLOGI ⟩ Vingelt võidelnud Kalev/Cramo teenis Avtodori vastu mesimagusa võidu

Turniiritabelis on Kalev/Cramo nelja võidu ja 12 kaotusega eelviimasel, 12. kohal, kuid kahel eespool oleval võistkonnal (Astana ja Jenissei) on täpselt sama seis. Kaheksandal ehk viimasel play-off’i viival positsioonil on Euroliiga klubi Moskva Himki (7-8).