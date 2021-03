Hamiltoni motivatsioon pole kuskile kadunud, Mercedes püüab lepingusaagat tuleval aastal vältida

Pärast möödunud hooaega oli üsna selge, et Mercedes pikandab oma tähtsõitjaga peagi lepingut ja kõik jätkub sarnast rada mööda. Lepingu läbirääkimised Hamiltoniga muutusid siiski veidi keerukamaks kui arvati ja allkirjad saadi paberile alles veebruaris, vaevalt kuu enne uue hooaja algust.

Kui paljud arvasid, et osapooled sõlmivad pika lepingu, siis tegelikult kehtib nende koostöö ainult 2021 hooaja lõpuni. See jätab mõlemale osapoolele vabamad käed tulevikuks. Siiski tekkis kohe küsimus, kas Hamilton soovib üldse enam F1-s kihutada.

«Mina ise soovisin üheaastast lepingut. Pärast selle lõppemist saame edasi arutada, kas lisame veel aastaid või mitte,» selgitas Hamilton.

Mercedese pealik Toto Wolff jäi ootamatult vaikseks seda olukorda kommenteerides. Kinnitas ainult, et nüüd on Hamiltonil paindlikumad võimalused tulevikku sättida. «Esiteks naudib ta enda võistlust väga. Oleme teinud palju tööd üheskoos ja tal on õigus nõuda just säärast lepingut,» selgitas Wolff olukorda.

«Kui oled võitnud seitse MM-tiitlit, siis on õigus nõuda endale paindlikumaid võimalusi. See jätab sulle vabad käed otsustada midaiganes sa soovid tulevikuks. On see võidusõit või midagi hoopis teist,» jätkas Wolff.

Hetkel on Mercedesel kehtivad lepingud nii Hamiltoni kui ka Valtteri Bottasega ning mõlema mehega üheaastased tehingud. Wolff on kindel, et tänavu ei teki sarnast olukorda nagu tänavu, kus sõitjate seis on niivõrd lahtine.