PM Poolas ⟩ Maailma paremikku kerkinud Risto Lillemets: esimene tiitlivõistlus ja viies koht, see on üle mõistuse hea

Risto Lillemets tuli Toruni sise-Emile Eesti koondise esinumbrina ja kuigi suuri sõnu ei teinud, oli kõrge koht õhus. Tavaliselt just võistlustel end hästi kokku võttev mitmevõistleja ütles avapäeva järel, et publikuta ja vaikses hallis on tal keeruline end maksimaalselt mobiliseerida. Teine päev tõi leevendust ja medal oli käeulatuses. Tasuks viies koht ja aina tugevam jälg maailma paremikus.