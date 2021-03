PM Poolas ⟩ Koondise «ema», kes suudab vajadusel isegi lennuaegu muuta

Suur töö tuleb ära teha juba enne võistlusi, Berendseni kanda on kogu koondise koostamise protseduur, reisigraafikud ja kogu kohapealne organiseerimine. Näiteks Toruni EMile tulles oli Varssavis ümber istumiseks liiga vähe aega. «Ja järgmine lend oleks läinud alles kaheksa tunni pärast. Mõtlesin siis, et küsija suu peale ei lööda, kirjutasin LOTi ning küsisin, kas äkki saaks meie esimest lendu varasemaks tõsta või jätkulendu hilisemaks,» räägib ta naerdes. «Suureks üllatuseks kandiski see vilja ja lennuaega nihutati. Poleks uskunud, et nii saab teha,» kirjeldab ta üht viimatist seika.