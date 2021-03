Kelly Sildaru: tahaks saada meestega võrdset tunnustust

Küsimus esitati ka 19-aastasele Kelly Sildarule, kes sooviks näha muutust suhtumises. «Spordialal, kus on meeste osakaal suurem, on lihtne naisi alahinnata, kui nende tulemused pole võrdsed meestega. Kas see tähendab kohe, et naised ei näe sama palju vaeva nagu mehed? Mina nii ei arva,» sõnas üheksakordne X-mängude medalist.

«Võib-olla on see hoopis vastupidi, sest naised peavad ületama looduse poolt ette seatud piire. Seetõttu on meil nii vaimselt kui ka füüsiliselt keerulisem. Tahaks saada võrdset tunnustust meestega, kellele on need asjad loomupärasemad,» lausus Sildaru.