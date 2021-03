10. märtsil saab alguse Galaxy S21 FIFA 21 eJalgpalli Eesti meistrivõistluste turniir, milles võtavad virtuaalsed väravalööjad omavahel mõõtu, et selgitada parim. Turniir on jaotatud neljaks kvalifikatsiooniks. Igast pääseb 3. aprillil toimuvasse finaali kaks parimat. Finaali auhinnafond on 2000 eurot.