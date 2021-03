VIDEO ⟩ Esimene tehasetiim alustab juba homme hübriidajamiga WRC-auto testimist

M-Spordi rallimeeskond andis teada, et homme läbib oma esimesed meetrid nende uus WRC-auto, mis on järgmisest hooajast kehtima hakkavate reeglite kohaselt hübriidajamiga. M-Sport on esimene uue põlvkonna neljarattalise põrgulise testimist alustav tehasetiim.