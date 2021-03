TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Kas vigastusega maaldev Kontaveit suudab maailma esikümne mängijale vastu saada?

Eestlanna ja valgevenelanna on omavahel kohtunud kaks korda ning mõlemad matšid on kuulunud Sabalenkale. «Ta mängib väga hästi ja agressiivselt. Ta tahab kõvasti lüüa ja talle meeldib initsiatiivi võtta. Ka serv on hea. Vastased lähevad ikka iga ringiga raskemaks,» rääkis Kontaveit pärast teises ringis Sorana Cirstea (WTA 67.) alistamist 22-aastasest konkurendist.