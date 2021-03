WRC-autot testinud venelane avaldas, millal ta kavatseb suurte poiste mängumaale hüpata

23-aastane venelane istus neljarattalise põrgulise rooli vahetult enne Lapimaa MM-etappi. Arctic Rallyks tuli tal aga tagasi R5-rooli potsatada, millega ta lõpetas seejärel Esapekka Lappi ja Andreas Mikkelseni järel kolmandana.

Kuigi WRC osas sai Grjazin nüüd hamba verele, ei tõtta ta veel võimsama masina rooli. Vähemalt mitte enne, kui ta pole aste madalamal ehk R5-te seas muutunud võitmatuks.

«Fiesta [WRC] test oli täiesti imeline. Olen väga õnnelik, et ma sain seda teha. Selle autoga on tõeline lust sõita ning kohati oli see isegi kergem kui R5-ga kihutamine,» sõnas Grjazin portaalile DirtFish.

«Nagu võite ette kujutada, siis see on see suund, kuhu ma tahan minna, aga ilma tehase toeta on väga keeruline seda saavutada. Minu jaoks on veel kõik väga varajases staadiumis. Ma pean niisama rallidel osalema ja rohkem kogemusi koguma. Pean täpselt aru saama sellest, kuidas kõik töötab, enne kui sammu edasi teen. Selleks, et WRC-autosse istuda, pead sa olema R5-autos alistamatu,» jätkas venelane.