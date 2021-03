Kaks aastat tagasi tegi Fenre elus suure muutuse. Ta nägi, et on toimunud liiga palju söömist ning enda seisundit tuleb parandada. Tema elumuutus mõjutas positiivsest küljest ka kogu Norra laskesuusakoondist.

Eelmisel aastal toimunud Anterselva MMil tegi Fenre väga palju tööd ning seda näitasid ka andmed. Tema päeva keskmine suuskadel oldud kilomeetrite arv küündis 80 km peale. Lisaks sellele nautis mees igal hommikul kerget sörkjooksu. Mees on veendunud, et tänavu Pokljukas olid need numbrid veelgi jõulisemad, sest vahemaad, mida läbiti olid lihtsalt pikemad.