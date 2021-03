«Emotsioonid on muidugi laes. Alguses proovisime ja vaatasime, kaks geimi läks ära. Siis mõtlesime, et teeme pika õhtu - nii lihtsalt ei lase neil Tallinnasse minna,» sõnas Saar matšijärgses intervjuus.

«Ütleme nii, et rong on siis läinud, kui mulda visatakse kasti kaanele. Meie poolt südikas mäng. Arvan, et väärisime täna võitu,» jätkas libero, kes kiitis eraldi tiimikaaslast Markus Uuskarit.