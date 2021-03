Jüri Vips näitas Bahreinis, et on tähtsaks hooajaks hästi valmis

Huvitav on ka asjaolu, et Vips on tänavusel hooajal oma numbriks valinud 8. Teatavasti kihutab selle numbriga ­autoralli MM-sarjas Ott Tänak, kes ­võitis oma maailmameistritiitli just sama numbrit kasutades. Loodetavasti on see hea enne, sest tänavune hooaeg võib kujuneda Vipsile märgiliseks. Edu korral F2s ootab teda suure tõenäosusega leping kuninglikus vormelisarjas.