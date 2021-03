Andrea Adamo Hyundai ja Toyota vahelisest võitlusest: vahel peab lõvi alistamiseks tiigriks muutuma

Hyundai võistkonnale ei alanud tänavune hooaeg just kõige edukamalt. Ott Tänakul tuli Monte Carlos katkestada ning Thierry Neuville vahetas tunamulluse võidu kolmanda koha vastu. Kindlasti polnud see piisav ning hädasti vajati kiireid muutusi.

Kõige lihtsam see ülesanne kindlasti polnud. Hyundai pole kunagi suutnud Toyotat alistada nende endi kodus ehk Soomes. Nüüd, kus seal toimus tänavune ainus talveralli, siis oli jällegi võimalus see seis enda kasuks pöörata. Kuidas see ikkagi reaalselt tulemuseks realiseeriti?

«Lõvi alistamiseks pead sa vahel olema tiiger,» filosofeeris Hyundai pealik Andrea Adamo ralliportaalile Dirtfish. «Pärast Monte Carlo rallit esitasin ma endale palju küsimusi. Mida ma olen valesti teinud ning mis võiks paremini olla. Enne Soomes toimunud talverallit nägin ma meeskonnas selgelt muutust. Seda just hoiaku osas ja see oli minu jaoks väga oluline.»

Just võitjamentaliteet on Adamole väga oluline nüanss ja see pidi meeskonda tagasi tulema. «Võitlesime end tagasi ree peale. See on kõige olulisem, sest võidud võivad ju ikka vahel tulla, aga õige suhtumine ja pühendumine on midagi palju olulisemat,» lõpetas Adamo.