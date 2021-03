Lappi loodab jälle tehasesõitjana WRC-s kihutada, kuid esmalt ootab huvitavat telefonikõne

Lappi jäi töötuks pärast eelmisel aastal toimunud WRC-etappi Monzas. Toona sõnas ta kohe, et arvatavasti ta tänavu enam rajale ei tule ning nii ka läks. Tegelikult pakuti talle võimalust M-Spordis jätkamiseks, kuid selleks tuli soomlasel ka enda rahakotti kõvasti avada. Soomlane loobus viisakalt pakkumisest, sest selleks oli ka mõjuv põhjus.

Nüüd tuleb tal end taaskord tõestada, et koht tehasetiimis teenida. Esimene samm Soomes toimunud Arctic ralli WRC2-sarja esikohaga on astutud, kuid ainult tulemustest kindlasti ei piisa.

«Esiteks tuleb loota, et Hyundai ei lahku MM-sarjast. Mul pole nende lahkumise korral mingeid võimalusi. Eks võimalused tehasetiimiga liituda on väikesed, kuid vähemalt need eksisteerivad,» tõdes Lappi.

Hetkel on MM-sarjas teatavasti kolm võistkonda. Nendest Hyundai pole ametlikult teatanud järgmisel aastal jätkamisest, mil kasutusele võetakse hübriidtehnoloogia. Siiski on Andrea Adamo olnud optimistlik just jätkamise suhtes.

Tegelikult võib suvel vaikselt Lappi jaoks uksed avanema hakata, kuna kõikide seniste sõitjatega saavad meeskondadel lepingud läbi just pärast tänavust hooaega. Lappi on isegi veidi maad uurinud Toyota pealikult Jari-Matti Latvalalt. «Oleme tõesti arutanud midagi, kuid mitte midagi kindlat. Selleks on praegu veel veidi vara samuti. Eks hiljem läheb asi tõsisemaks,» jätkas soomlane.