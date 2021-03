Avapäeval kolm isiklikku rekordit purustanud Tilga ründab Ermi Eesti tippmarki

Igaks juhuks tasub meelde tuletada, et Eesti seitsmevõistluse tippmark 6374 kuulub 1999. aastast Erki Noolele. Ilmselt on see praegu veel liiga suur amps, ent kindlasti ründab Tilga hea sõbra Johannes Ermi nimele kuuluvad U23-vanuseklassi rekordit 6114.