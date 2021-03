Teivashüppes meeletu rekordiparanduse teinud Tilga ründab vägevat punktisummat

Teine võistluspäev algas 60 meetri tõkkejooksuga, kus Tilga püstitas kohe võimsa isikliku rekordi. Eesti mitmevõistleja ajaks märgiti 8,24 ning sellega tõusis ta ka kokkuvõttes teisele kohale. Viie alaga on Tilgal koos 4451 punkti, millega oma rekordit edestab juba 166 silmaga.

Igaks juhuks tasub meelde tuletada, et Eesti seitsmevõistluse tippmark 6374 kuulub 1999. aastast Erki Noolele. Ilmselt on see praegu veel liiga suur amps, ent kindlasti ründab Tilga hea sõbra Johannes Ermi nimele kuuluvad U23-vanuseklassi rekordit 6114.