Ogier noore Solbergiga võitlusest: Oliver osutab kindlasti rohkem vastupanu kui tema maailmameistrist isa

Kui võinuks arvata, et Ogier jätab debütandi kaugele selja taha, siis nii ei läinud. Mehed näitasid minekut, kus kord üks peal ja teine all ning vastupidi. Lõpuks oli Solberg vanameistrit nõnda survestanud, et mees lõpetaski võistluspäeva lumehanges ja katkestas kogu ralli.

Kaks rallisõitjat said omavahel laupäeval ka vestelda ning arutati väga paljusid asju. Üheks neist oli võrdlus Oliveri ja tema maailmameistrist isa Petteri vahel. «Ütlesin talle, et võitlesin mõned aastad tagasi sinu isaga, kuid juba praegu osutad sa suuremat vastupanu kui su isa,» jätkas Ogier, kes selgitas, et Oliver soovis, et ma seda Petterile samuti ütleksin.