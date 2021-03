Juventus määras Ronaldo hinnasildi

Ronaldo leping Juventusega kehtib 2022. aasta juunini, kuid pärast Meistrite liigas kaheksandikfinaalis konkurentsist langemist räägitakse aina kõvemini portugallase lahkumisest.

Mitmete mängijate kõrgete palkade ja koroonaviiruse mõjude tõttu on Juventusel majanduslikult keeruline aeg ning seetõttu soovitakse Ronaldo maha müüa. Il Corriere dello Sport kirjutab, et kulude katteks on tuleb Ronaldo müügist teenida vähemalt 29 miljonit eurot.

Ronaldo liitus Juventusega 2018. aasta suvel 120 miljoni euro suuruse üleminekutasu eest.

Tõsi, Juventuse spordidirektori Fabio Paratici viimane sõnavõtt Ronaldo müümisele otseselt ei viidanud. «Õnneks on tema lepingut veel aasta järel, seega meil on aega temaga rääkida, kuid see ei ole praegu prioriteet,» vastas ta ründaja tulevikku puudutavale küsimusele.