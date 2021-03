Ogier ei kipu Rovanperä ajaloolist saavutust üle tähtsustama

Rovanperä edu MM-sarjas teist kohta hoidva Hyundai sõitja Thierry Neuville’i ees on neli punkti. Meeskondlikus arvestuses on Toyota edu valitseva tšempioni Hyundai ees 11 silma.

Mullu karjääri seitsmenda MM-tiitli võitnud Ogier tunnustas noort tiimikaaslast hea hooaja alguse eest, kuid ei soostunud ajaloolist fakti – et Rovanperä noorim MM-sarja liider – üle tähtsustama.

«Vanuse mõttes on ta noor, aga mitte kogemuste poolest. Ma ei pööraks liiga palju tähelepanu sellele «noorima» asjale. Ta on osa uuest generatsioonist, kellel on kogemusi. Ta on talent, kuid see pole mingi uudis. Nüüd on tal WRC-autoga ka kogemust, lisaks võistles ta koduradadel. Ta oli väga tugev ning ilmselt pettunud, et ei suutnud võita,» kommenteeris Ogier.