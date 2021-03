PILTUUDIS ⟩ Red Bull vihjas, et Valtteri Bottas luurab nende tehnoloogia järele

Meeskonnas saavad Bahreini Sakhiri ringrajal testida enda masina arendusi ning eelkõige peavad sõitjad suutma nendega harjuda. Sestap vaadatakse ka, mida konkurendid on talvel enda masinate kallal askeldanud.

See, et Bottas teiste tegemisi nõnda hoolega jälgib, pole ka ime. Soomlase enda testipäevad on olnud täielikult ebaõnnestumised, kuna esimesel päeval sai ta kirja ainult kuus ringi ning täna pidi leppima tunnise sõiduga.