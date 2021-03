ROKi sanktsioonid Lukašenkat ei morjenda: me ei pea pabistama, meie riigis kehtivad omad reeglid

Valgevene president ei hakanud väga sanktsioonide pärast pabistama. «Ma arvan, et me ei pea üldse nende pärast muretsema. Meil on oma riik ja ehitame seda just säärase poliitikaga üles nagu heaks arvame,» selgitas Aleksandr Lukašenka, kes arvas, et ROK lihtsalt ei kaalunudki Viktorit kui inimest.