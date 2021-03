Hyundai uue masinaga üle katuse käinud Breen: see oli vastik õnnetus

Neuville näitas, et sellega on võimalik võidu kihutada küll: belglane võitis kümnest katsest viis ning edestas lähimat konkurenti ralli lõppedes 22,7 sekundiga. Breengi kompis edukalt uue neljarattalise piire ning seda otseses mõttes.

«Saime küll raputada, kuid meiega on kõik hästi. Oleme käinud juba ka haiglas, kus meile tehti kõik vajaminevad protseduurid ja kinnitati, et kõik on korras. Aga mõistagi oli see pettumustvalmistav viis, kuidas rallit lõpetada,» sõnas iirlane lõpetuseks.