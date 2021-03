Adamo: kolme aasta pärast näeme, kas hübriidajami kasutuselevõtt oli õige otsus

Hetkel on järgmiseks hooajaks kinnitanud WRC-sarjas osalemist vaid Toyota ja M-Sporti meeskonnad. Hyundai osaluse üle on pikalt spekuleeritud, kuid kindlat vastust sellele veel ei ole. «Ma olen optimistlik, et näeme Hyundaid WRC-sarjas ka tulevikus,» alustas Adamo Dirtfishile antud intervjuud.

«Saan öelda, et läheb kolm aastat, enne kui oskame öelda, kas see otsus oli õige. Ainult üks asi annab selge vastuse: kui palju tiime meil kolme aasta pärast WRCs on. Kui meil on kolm või isegi vähem, siis see ei olnud õige käik. Aga siis on liiga hilja. Aga kui meil on viis, kuus? Minu jaoks on viis eesmärk. Viiest rohkem pole realistlik,» põhjendas Adamo.