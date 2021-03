Litriga kuklasse saanud Venemaa hokitalent võitleb haiglas elu eest, kannatanu ema: arstid pole säärase vigastusega tegelenud

Tegemist oli äärmiselt õnnetu olukorraga, sest 19-aastane Faizutdinov oli just liikumas vahetusmeestepingile, kui äkitselt litter teda kuklasse tabas. Nimelt proovis üks kodumeeskonna mängijatest mänguvahendi kaitsealast välja tõsta, kuid tabas ootamatult Faizutdinovit.

Pärast hoopi langes noormees kohe jääle, hoides peast kinni. Peagi kaotas ta teadvuse ning meedikud tormasid kohe väljakule. Dinamo meeskonna teadaandes öeldi, et noormehe seisund on kriitiline.

«Ta viibib hetkel Jaroslavli haiglas intensiivosakonnas. Arstid teevad hetkel kõik, et tema elu päästa,» seisis teadaandes.

Kuigi Jaroslavli haiglas tehakse kõik endast oleneva, siis soovib mängija perekond teda hoopis Moskvasse suunata. Seal on olemas kvaliteetsemad vahendid ning ka personal sääraste vigastuste puhul kogenum.

«Mõistame, et risk on suur tema üleviimiseks Moskvasse, kuid peame selle võtma. Arstid ütlesid meile, et nad tegelevad säärase vigastusega esimest korda siin Jaroslavlis,» selgitas mängumehe ema Jelena Venemaa meediale.