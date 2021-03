Täielik ebaõiglus: rasedus sai võrkpallurile saatuslikuks, klubi pole nõus naisele teenitud palka tasuma

41-aastane Lara Lugli sai 2019. aasta märtsis kinga oma toonaselt koduklubilt Pordenone Maniago Volley, kuna tunnistas, et on rasedaks jäänud. Klubi selgitas otsust, et võrkpallur ei rääkinud lapse saamise soovist.

Nüüd soovib Lugli ikkagi saada teenitud töötasu, millele on mängijal täielik õigus. Maksmata on naisele 2500 eurot aja eest, mil ta ikkagi väljakule astus. Klubi on läinud sellega ka kohtusse, sest pole nõus raha tasuda, kuna fakt soov rasestuda on väga vajalik teave meeskonnale esitada.