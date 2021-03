TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Kalev/Cramo jahib Poolas võitu hooaja suurima üllataja vastu

Eriti edukas on Poola klubil olnud 2021. kalendriaasta, kus seitsme võidu kõrval ainult kaks kaotust. Sealhulgas on võidetud kolm viimast mängu (Himki alistati 99:94, Parma 95:92 ja Jenissei 117:79). Saavutus on tähelepanuväärne ka põhjusel, et jaanuaris-veebruaris lahkus kaks põhitegijat Marcel Ponitka ja Iffe Lundberg, seisab Kalevi kodulehel.