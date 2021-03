Ametlik ⟩ Zlatan Ibrahimovic naaseb Eesti mängu eel Rootsi koondisesse

Mõistagi uuriti ka Rootsi koondise peatreenerilt Janne Anderssonilt, mida võiks Ibrahimovic rahvusesindusele juurde anda? «Esiteks, ja mis on ka esmatähtis, on ta väga hea jalgpallur. Parim, kes meil üldse Rootsist sirgunud. See on muidugi veidi naljakas, et ta tahab praegu tagasi tulla. Lisaks sellele, mida ta saab pakkuda meile väljakul, on tal ka meeletult kogemusi ning saab võistkonnale kasulik olla ka väljaspool platsi,» sõnas juhendaja alaliidu pressiteenistusele.