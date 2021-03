Sebastien Loeb lõpetas kaardilugeja Daniel Elenga 25 aastat kestnud koostöö

«See polnud lihtne otsus, ega ka mitte kõige lihtsam telefonikõne, sest me veetsime 23 aastat koos nagu head sõbrad. Mul pole kahtlustki, et sa suudad kunagi teha tagasituleku,» jäi Loeb omapoolses hüvastijätus tagasihoidlikuks.

47-aastane Loeb ja Elena osalesid viimati koos jaanuaris toimunud Dakari rallil, kuid kaheksandal katsel tuli neil võistlus pooleli jätta. Eelmisel ralli MM-hooajal võisteldi kahel etapil, parimaks jäi Türgi rallil saadud kolmas koht.

Elena andis mõista, et lahkuminek ei olnud väga sõbralik. «Seb helistas mulle teisipäeva keskpäeval ja ütles, et jätkab karjääri ühe teise kaardilugejaga. Ta ütles, et see oli Prodrive’i meeskonna palve. Nende arvates polnud ma hingega asja juures ning ma tegin viimasel Dakari rallil liiga palju vigu,» ütles pettunud Elena, vahendas Prantsusmaa ajaleht L’Equipe.

Vaata videost, kuidas Daniel Elena näitab 23 aasta jooksul saavutatut:

Viiendat korda Dakari maratonrallil osalenud Loeb selgitas, et raske otsus langes koostöös Prodrive’i meeskonnaga, kelle ridades Dakari rallil osaleti. «Ma olen 47-aastane, mul pole enam väga palju Dakari rallisid ees. Tahan, et teeksin seal õnnestumiseks enda poolt kõik vajaliku. Tuleviku annab vastuse, kas see oli õige otsus,» lisas Loeb.

Elena võttis omaks, et ta tegi tänavu Saudi Araabias toimunud Dakari rallil vigu, kuid tõdes, et tegelikult on nad maratonralli vähest kogemust arvestades võitnud palju katseid. «Tõsi, ma eksisin avakatsel, sest ma alles avastasin uut tahvelarvutit, mis asendas vana head paberlegendi. Aga ma ei usu, et tegin teistest rohkem vigu. Me ju lõpetasime kahel Dakaril poodiumikohal,» ütles Elena. 2017. aastal tuldi Peugeot’ meeskonnaga teisele kohale ja 2019. aastal PH Sportiga kolmandaks.