Ronaldo liitumine Manchester Unitediga on tõenäolisem kui Madridi Realiga

Nende hulka kuuluvad ka tema eelmised koduklubid Madridi Real ja Manchester United. Itaalia väljaande Tuttosporti andmetel on ründaja kõige tõenäolisem sihtpaik – kui ta peaks üldse lahkuma – just Manchester United.

Seega on Tuttosport veendunud, et Manchester Unitedil on väga head võimalused oma kunagine täht tagasi Inglismaale tuua. Ronaldo mängis Premier League’is kuus hooaega, võites Manchester Unitediga kolm liigatiitlit ja Meistrita liiga.

Kolmas ja ilmselt kõige tõenäolisem variant on, et Ronaldo mängib lepingu lõpuni Juventuses. Itaalia suurklubi peadirektor Fabio Paratici lausus sel nädalal, et neil pole plaanis Ronaldot müüa. «Me hoiame temast kinni ja naudime teda nii palju kui võimalik. Oleme õnnelikud, et ta meiega on,» sõnas ta.