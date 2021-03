Klopp ütles lõpuks karmi tõe välja

Liverpool maitses küll viimases liigamängus võidurõõmu, kuid tabelipilt on üsna nukker. Eelmist hooaega valitsenud meeskond on 29 mänguga kogunud 46 silma, mis annab kuuenda koha. Neljandal ehk viimasel Meistrite liigasse viival kohal on Londoni Chelsea 51 punktiga.

Kuigi viiepunktiline vahe oleks teoorias võimalik tasa teha kahe mänguga, tuleb Liverpoolil vaadata ka selja taha. Nendega sama palju punkte on mängu vähem pidanud Evertonil. Ühe punkti kaugusele jääb Tottenham, kes on heas vormis ning kellel samuti üks mäng vähem peetud. Muidugi ei saa ära unustada Liverpooli ees viiendal kohal olevat West Hami.

Hoopis tõenäolisem on Liverpoolil Meistrite liigasse pääseda eurosarja võiduga. Eelmisel nädalal tagas tunamullune meister koha kaheksa parema hulgas. Kuigi Bundesliga klubi Leipzigi üle teeniti mõlemas mängus 2:0 võit, polnud Liverpooli esitus nii veenev, et keegi julgeks neile ennustada kohta finaalis.

Ka Klopp ise polnud Meistrite liiga edu suhtes kuigi optimistlik. «Kui sul on läbi aasta nii palju vigastusi nagu meil, siis tavaliselt sa Meistrite liigat ei võida,» sõnas ta.

Järgmiseks hooajaks Meistrite liigast väljajäämine annaks Liverpooli rahalisele seisule tugeva hoobi, kuid muus osas ilmselt väga midagi ei muutuks. «Tean, et peaaegu igas teises jalgpalliklubis tekitaks praegune olukord küsimusi. See on täiesti tavaline. Kuid Liverpoolis on asjad teistmoodi. Omanikud, spordidirektor ega ka mängijad ei kahtle siin milleski. Oleme olukorraga leppinud ja võitleme end sellest välja,» andis Klopp mõista, et tema töökoht pole ohus.