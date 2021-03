Soome ralli korraldajad on valmis eestlastelt šnitti võtma

Mullu jäi legendaarne Soome MM-etapp koroonaohu tõttu ära ning tänavugi ei saa keegi kivisse raiuda, et osavõistlus ikkagi toimub. Ent korraldajad on omalt poolt valmis selleks kõike tegema.

Publiku raja äärde saamine on soomlaste jaoks äärmiselt oluline, sest sealsed korraldajad sõltuvad teatud määral piletitulust. Seda, kas Jyväskylä ralli publikuta saaks toimuda, Bitter hetkel öelda ei tihka: «See on endiselt küsimärk. See on keeruline.»