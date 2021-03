Juubelit tähistav Škoda toob turule tõelise rallirariteedi

Nimelt avalikustas Škoda uue versiooni oma Fabia Rally2 evo ralliautost. Selle nimi on Edition 120 ning seda toodetakse väga piiratud koguses: kõigest 12 masinat.

Mõistagi põhineb uus Fabia nende vanal R5-masinal, kuid sel on peal kõige uuemad tehnilised uuendused. Lisaks on Rally2 autol uued magneesiumveljed, mis on autotootjale omast rohelist värvi, ning spetsiaalsed LED-tuled.