Tokyo olümpia korraldajad sattusid jälle seksismiskandaali

Nimelt pakkus loovjuht, et Jaapani pluss-suuruse modell ja meelelahutaja Naomi Watanabe võiks etendada «Olümpiasiga». Kohaliku ajakirja Shukan Bunshuni andmetel soovis Sasaki, et roosas kostüümis naine lõbustaks keelt näidates inimesi, sest «see muudaks ta võluvaks».

Watanabe on 9,3 miljoni jälgijaga Jaapani mõjukaim Instagrami kasutaja. Praegust juhtumit meelelahutaja kommenteerida ei soovinud, ent 2018. aastal ütles ta: «Tahan, et mind hinnataks inimese, mitte väljanägemise põhjal. Lisaks ei tohiks omada vahet, kas olen mees või naine.»

«Direktorite nõukogu kohtumised, kus viibib palju naisi, võtavad palju aega. Kui suurendada naissoost juhtliikmete arvu ja kui nende kõneaeg ei ole mingil määral piiratud, on neil raskusi jutu lõpetamisega, mis on tüütu. Naised on visad. Kui üks neist tõstab käe, arvavad teised, et nad peavad ka sõna võtma. Sellepärast kõik räägivadki,» sõnas Mori.