Hyundai pealik Andrea Adamo uuest masinast: eelmisest erineb see nagu mina ja Brad Pitt

Sarnaselt teistele võistkondadele on ka Hyundai tegemas oma teise astme masina kallal suurt tööd. Peagi vahetatakse välja hetkel ralliradadel ilutsev R5 auto just i20 N Rally2 vastu.

«Sellel autol on šassii võrreldes eelmisega täiesti erinev. Küll on samaks jäänud nii käigukast, diferentsiaal kui ka ülekanded. Testisõitude käigus on parandatud nii kaalujaotust kui ka bensiinipaaki. Kindlasti ei tohi unustada mootorit, mis on nüüd juba väga võimekas,» jätkas Adamo, kes ise Soomesse ei reisinud, kuna pidi viibima samal ajal Rootsis.